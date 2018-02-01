Белорусский лыжник Сергей Долидович не получит бронзовую медаль ОИ-2014

«Цель – выступить как можно лучше». Сергей Долидович об ОИ-2018 ( здесь подробнее ).

По информации Спортивного арбитражного суда в Лозанне, 1 февраля были удовлетворены апелляции 28 российских спортсменов и аннулированы их пожизненные отстранения от участия в Олимпийских играх. Оправданным вернули медали, завоёванные на Олимпиаде в Сочи.

Новости Беларуси. Белорус Сергей Долидович не получит бронзовую медаль ОИ-2014 в лыжном марафоне на дистанции 50 км.

Четырьмя годами ранее на Играх в Сочи белорусский спортсмен пришёл к финишу пятым. Первые два места в марафонской гонке заняли участники из России – Александр Легков и Максим Вылегжанин. Впоследствии их отстранили по подозрению в нарушении антидопинговых правил. По этой причине третье место могло перейти Долидовичу.

Суд оправдал Легкова и Вылегжанина и, таким образом, спортсмен из Беларуси вновь вернулся на пятое место.

«Подменяли пробы? Что за бред».