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Белорусский лыжник Сергей Долидович не получит бронзовую медаль ОИ-2014

01 февраля 2018 11:15
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Новости Беларуси. Белорус Сергей Долидович не получит бронзовую медаль ОИ-2014 в лыжном марафоне на дистанции 50 км.

По информации Спортивного арбитражного суда в Лозанне, 1 февраля были удовлетворены апелляции 28 российских спортсменов и аннулированы их пожизненные отстранения от участия в Олимпийских играх. Оправданным вернули медали, завоёванные на Олимпиаде в Сочи.

«Цель – выступить как можно лучше». Сергей Долидович об ОИ-2018 (здесь подробнее).

Белорусский лыжник Сергей Долидович не получит бронзовую медаль ОИ-2014-1

Фото: instagram.com/dolidovichsergei

Четырьмя годами ранее на Играх в Сочи белорусский спортсмен пришёл к финишу пятым. Первые два места в марафонской гонке заняли участники из России – Александр Легков и Максим Вылегжанин. Впоследствии их отстранили по подозрению в нарушении антидопинговых правил. По этой причине третье место могло перейти Долидовичу.

Суд оправдал Легкова и Вылегжанина и, таким образом, спортсмен из Беларуси вновь вернулся на пятое место.

«Подменяли пробы? Что за бред».

Осенью 2017 года дисквалификацию спортсменов из России прокомментировал Дмитрий Губерниев – здесь подробнее.

# Фотофакт # Сергей Долидович # Александр Легков # Максим Вылегжанин # Зимняя Олимпиада – 2018

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