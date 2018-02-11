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Из-за сильных снегопадов в Москве резко возросло количество ДТП, а в Воронеже 10 тысяч человек остались без электричества

11 февраля 2018 11:11
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Новости России. Сильные снегопады вновь испытывают российскую столицу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В авральном режиме работают коммунальные службы.

Из-за сильных снегопадов в Москве резко возросло количество ДТП, а в Воронеже 10 тысяч человек остались без электричества-1

Плохие погодные условия уже привели к росту количества ДТП. Дорожную ситуацию осложняют снежные заносы и гололедица. Водителей просят отказаться от личного транспорта.

А в Воронеже из-за непогоды сработало аварийное отключение на высоковольтной линии напряжения. Без электричества остаются более 10 тысяч человек. На ликвидацию последствий уже выехала бригада специалистов. Ожидается, что неполадки будут устранены в течение нескольких часов.

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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