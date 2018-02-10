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В Турции почти 50 человек задержаны по подозрению в подготовке терактов

10 февраля 2018 18:34
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Новости Турции. Масштабная спецоперация прошла в Анкаре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По подозрению в подготовке терактов задержаны 17 человек. Все они иностранные граждане.

Помимо этого, ряд операций прошел в трех районах Стамбула. Сообщается о 31-м аресте. По данным следствия, задержанные причастны к деятельности террористической группировки «Исламское государство».

После начала вооруженного конфликта с участием ИГИЛ из Турции было депортировано более 3 тысяч человек – это выходцы из 95-ти стран. Еще 38-ми тысячам запрещен въезд в республику.

# Фотофакт # Терроризм

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