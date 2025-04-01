Белорусские спасатели прибыли в Мьянму

Белорусские спасатели прибыли в аэропорт Нейпьидо. В ближайшее время первая группа специалистов направится в наиболее пострадавший от землетрясения район, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

До Мандалая работникам МЧС Беларуси предстоит преодолеть около 300 километров, после чего они незамедлительно приступят к проведению аварийных поисково-спасательных работ. Первая группа будет разделена на две команды: одна сразу начнет спасательную операцию; другая будет разбивать полевой лагерь для проживания отряда. Работы планируется проводить автономно без перерыва – круглосуточно. Власти Мьянмы объявили недельный траур в связи с последствиями землетрясения. По официальным данным, количество погибших в результате серии подземных ударов, которые произошли на прошлой неделе, составляет две тысячи человек, выживших извлекают из-под завалов, сотни числятся пропавшими без вести.

В Мьянме объявили недельный траур из-за разрушительного землетрясения