Прямой эфир

Киев планировал убийство митрополита Тихона для срыва переговоров РФ и США

12 ноября 2025 06:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Киев планировал убийство митрополита Тихона для срыва переговоров РФ и США-0

Киев готовил план убийства митрополита Тихона (Шевкунова), пишет РИА Новости.

Сотрудники ФСБ России продолжают расследование дел о подготовке курируемого украинскими спецслужбами покушения на митрополита Тихона. Основная цель Киева заключалась в срыве переговорного процесса между Москвой и Вашингтоном по вопросу урегулирования конфликта в Украине. Украинская сторона в данном случае предположила, что успешная реализация теракта в отношении митрополита Тихона вынудит российскую сторону остановить попытки вести мирные переговоры.

Фото: Pinterest

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
20 человек погибли в крушении турецкого военного самолёта в Грузии
12 ноября 2025 06:32

20 человек погибли в крушении турецкого военного самолёта в Грузии

ФСБ сорвала операцию Киева и Лондона по угону МиГ-31
12 ноября 2025 06:06

ФСБ сорвала операцию Киева и Лондона по угону МиГ-31

Во Флориде самолёт упал на жилые кварталы – есть жертвы
12 ноября 2025 06:03

Во Флориде самолёт упал на жилые кварталы – есть жертвы