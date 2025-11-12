Киев готовил план убийства митрополита Тихона (Шевкунова), пишет РИА Новости.

Сотрудники ФСБ России продолжают расследование дел о подготовке курируемого украинскими спецслужбами покушения на митрополита Тихона. Основная цель Киева заключалась в срыве переговорного процесса между Москвой и Вашингтоном по вопросу урегулирования конфликта в Украине. Украинская сторона в данном случае предположила, что успешная реализация теракта в отношении митрополита Тихона вынудит российскую сторону остановить попытки вести мирные переговоры.

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