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Населению Тегерана грозит эвакуация из-за дефицита воды

12 ноября 2025 07:03
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Иран столкнулся с серьезным дефицитом воды. Проблема достигла такого уровня, что правительство рассматривает перспективу эвакуации 10-миллионного Тегерана, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Населению Тегерана грозит эвакуация из-за дефицита воды-2

Страна столкнулась с сильнейшей за 60 лет жарой, которая сопровождалась и массовыми отключениями электроэнергии. Столичный регион обеспечивают водой пять водохранилищ, и все они в критическом состоянии. Управление водного хозяйства Ирана предупредило, что запасы на минимальном за последние 100 лет уровне. 

По расчетам специалистов, если жители Тегерана сократят водопотребление на 20 %, то ситуацию еще можно взять под контроль, хотя многие эксперты уверены, что исправить положение дел на этом этапе уже нереально. 

# Вода # Погода

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