Населению Тегерана грозит эвакуация из-за дефицита воды

Страна столкнулась с сильнейшей за 60 лет жарой, которая сопровождалась и массовыми отключениями электроэнергии. Столичный регион обеспечивают водой пять водохранилищ, и все они в критическом состоянии. Управление водного хозяйства Ирана предупредило, что запасы на минимальном за последние 100 лет уровне.

По расчетам специалистов, если жители Тегерана сократят водопотребление на 20 %, то ситуацию еще можно взять под контроль, хотя многие эксперты уверены, что исправить положение дел на этом этапе уже нереально.