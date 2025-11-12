Более 10 человек погибли при сильном взрыве в Исламабаде

В Исламабаде неизвестный попытался пройти в здание городского суда, однако был остановлен службой безопасности. Затем преступник вышел на улицу и привел в действие взрывное устройство на парковке перед зданием. Ранения получили около 30 человек, несколько из них находятся в тяжелом состоянии. Как сообщили в Министерстве внутренних дел страны, нападение совершил террорист-смертник. Пока ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за произошедшее.