Прямой эфир

Более 10 человек погибли при сильном взрыве в Исламабаде

12 ноября 2025 07:02
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

По меньшей мере 12 человек погибли при мощном взрыве в столице Пакистана, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Более 10 человек погибли при сильном взрыве в Исламабаде-2

В Исламабаде неизвестный попытался пройти в здание городского суда, однако был остановлен службой безопасности. Затем преступник вышел на улицу и привел в действие взрывное устройство на парковке перед зданием. Ранения получили около 30 человек, несколько из них находятся в тяжелом состоянии. Как сообщили в Министерстве внутренних дел страны, нападение совершил террорист-смертник. Пока ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за произошедшее.

# Теракт

Другие новости рубрики

Все новости
Киев планировал убийство митрополита Тихона для срыва переговоров РФ и США
12 ноября 2025 06:48

Киев планировал убийство митрополита Тихона для срыва переговоров РФ и США

20 человек погибли в крушении турецкого военного самолёта в Грузии
12 ноября 2025 06:32

20 человек погибли в крушении турецкого военного самолёта в Грузии

ФСБ сорвала операцию Киева и Лондона по угону МиГ-31
12 ноября 2025 06:06

ФСБ сорвала операцию Киева и Лондона по угону МиГ-31