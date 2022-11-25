Германия не будет поставлять Украине комплексы Patriot

Германия не будет поставлять Украине зенитно-ракетные комплексы Patriot, поскольку эти системы предназначены только для стран НАТО. Об этом заявила министр обороны Германии Кристина Ламбрехт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ранее Берлин предложил свои установки ПВО Польше – для защиты ее воздушного пространства. Но в Варшаве посчитали, что Киеву нужнее и буквально потребовали от Германии направить комплексы Украине, чего, как уже стало понятно, не случится.

Тем временем глава Североатлантического альянса предупредил украинцев об «ужасной зиме». Свои опасения Йенс Столтенберг озвучил на пресс-конференции в Бухаресте. В ходе встречи он также отметил, что и сама Европа столкнулась с тяжелым энергетическим кризисом и скачком цен.