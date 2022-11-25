Америка распадается на всех уровнях власти – финансовый баланс США рухнул

Новости США. Финансовый баланс США рухнул, а в бюджетах царит разлад. Как считают американские экономисты, положение дел с каждым днем становится только хуже. Америка распадается буквально на всех уровнях власти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как пишут местные СМИ, хуже всего ситуация в тех штатах, где руководят представители Демократической партии. Например, Нью-Йорк в 2023 году город соберет примерно 70 миллиардов налогов. А потратить придется больше 100. И если мегаполис не получит поддержку из госбюджета, он не сможет нормально функционировать. Не лучше дела и на государственном уровне. Госдолг США сейчас превышает 30 триллионов долларов. При этом практически все страховые и социальные фонды в стране – банкроты.