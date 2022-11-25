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Эстония угрожает Венгрии лишением евросубсидий. Будапешт рискует потерять миллиарды евро

25 ноября 2022 21:10
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Эстония угрожает Венгрии лишением евросубсидий. Министерство иностранных дел Прибалтийской республики ясно дало понять Будапешту, что поддержит исключение Венгрии из структурных фондов Евросоюза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эстония угрожает Венгрии лишением евросубсидий. Будапешт рискует потерять миллиарды евро-1

Ранее в Еврокомиссии решили заморозить выплату субсидий Венгрии из-за невыполнения 27 требовании, связанных с соблюдением принципа верховенства права. В общей сложности Будапешт рискует потерять 7,5 миллиарда евро в рамках политики сплочения, а также около 6 миллиардов евро в рамках помощи в преодолении коронакризиса.

# Международная политика

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