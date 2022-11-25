Эстония угрожает Венгрии лишением евросубсидий. Будапешт рискует потерять миллиарды евро

Эстония угрожает Венгрии лишением евросубсидий. Министерство иностранных дел Прибалтийской республики ясно дало понять Будапешту, что поддержит исключение Венгрии из структурных фондов Евросоюза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ранее в Еврокомиссии решили заморозить выплату субсидий Венгрии из-за невыполнения 27 требовании, связанных с соблюдением принципа верховенства права. В общей сложности Будапешт рискует потерять 7,5 миллиарда евро в рамках политики сплочения, а также около 6 миллиардов евро в рамках помощи в преодолении коронакризиса.