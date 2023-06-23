Много русскоговорящих жителей Крыма поддержали присоединение полуострова к России в 2014 году. Об этом заявил бывший президент США Барак Обама, сообщает РИА Новости.

Он уточнил, что в парламенте Украины также было несколько приверженцев России, а сама политическая ситуация в стране оставалась сложной. Также Обама упомянул, что он и бывший канцлер Германии Ангела Меркель противостояли европейским странам, которые требовали ввести санкции против РФ.

В декабре Меркель высказывала свою точку зрения на Минские договоренности в интервью газете Zeit, заявив, что их целью было дать Украине время на укрепление. Она подчеркнула, что проблема не была до конца решена, конфликт в стране по-прежнему остается замороженным. Меркель также обратила внимание, что в 2014 году Североатлантический альянс не смог бы предоставить Украине столько оружия, сколько сейчас.

Президент РФ Владимир Путин признался, что для него заявление Меркель было неожиданным. Он всегда рассчитывал на искренность отношений между Россией и Германией.