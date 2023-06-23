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Потайные покои Марии-Антуанетты вновь открываются в Версальском дворце

23 июня 2023 09:16
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Новости Франции. Потайные покои Марии-Антуанетты вновь открываются в Версальском дворце, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. После пяти лет сложной реставрации эти апартаменты снова доступны гостям. А ведь когда-то от шума и суеты здесь уединялась сама королева. В этих покоях Мария-Антуанетта играла с детьми и принимала друзей. Но только самых близких.

Потайные покои Марии-Антуанетты вновь открываются в Версальском дворце-1

Элен Делалекс, куратор Версальского дворца:
Наблюдение за успехами Марии-Антуанетты, которая участвовала в работе, дает очень точный и правдивый портрет королевы. Все черты ее личности выходят на первый план: невероятная дерзость, нетерпение, строгие стандарты – она хотела только лучшего; желание всегда идти в ногу со временем и вкус, который был очень изменчивым.

Потайные покои Марии-Антуанетты вновь открываются в Версальском дворце-4

Эта комната – личное пространство Марии-Антуанетты, оттого здесь так много дорогих королевскому сердцу вещей. В покои будут пускать только маленькие экскурсионные группы до 10 человек.

# Достопримечательности # Новости Франции # Фотофакт

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