Новости Франции. Потайные покои Марии-Антуанетты вновь открываются в Версальском дворце, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. После пяти лет сложной реставрации эти апартаменты снова доступны гостям. А ведь когда-то от шума и суеты здесь уединялась сама королева. В этих покоях Мария-Антуанетта играла с детьми и принимала друзей. Но только самых близких.

Элен Делалекс, куратор Версальского дворца:

Наблюдение за успехами Марии-Антуанетты, которая участвовала в работе, дает очень точный и правдивый портрет королевы. Все черты ее личности выходят на первый план: невероятная дерзость, нетерпение, строгие стандарты – она хотела только лучшего; желание всегда идти в ногу со временем и вкус, который был очень изменчивым.