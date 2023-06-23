Наряды знаменитостей представили на выставке в Лондоне
Новости Великобритании. Наряды знаменитостей представили на выставке в Лондоне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В этих платьях и костюмах снимались в кино и выходили на сцену такие звезды, как Мэрилин Монро и Тина Тернер. Выставка разделена на две части. Одна посвящена историческим нарядам, вторая – современным. Ну а объединяет их то, что и те, и те просто великолепны.
Боб Макки, модельер:
Некоторые наряды на этой выставке созданы в начале века. Их носили оперные певицы, а также звезды немого кино. Их фильмов уже больше нет, пленка распалась, но одежду по-прежнему может увидеть публика.
Всего на выставке представлены 60 костюмов и 250 различных предметов, включая афиши и фотографии. Подсмотреть за бытом известных певиц и актрис можно будет в течение года.