Новости Великобритании. Наряды знаменитостей представили на выставке в Лондоне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В этих платьях и костюмах снимались в кино и выходили на сцену такие звезды, как Мэрилин Монро и Тина Тернер. Выставка разделена на две части. Одна посвящена историческим нарядам, вторая – современным. Ну а объединяет их то, что и те, и те просто великолепны.