Прямой эфир

Наряды знаменитостей представили на выставке в Лондоне

23 июня 2023 09:17
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Великобритании. Наряды знаменитостей представили на выставке в Лондоне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В этих платьях и костюмах снимались в кино и выходили на сцену такие звезды, как Мэрилин Монро и Тина Тернер. Выставка разделена на две части. Одна посвящена историческим нарядам, вторая – современным. Ну а объединяет их то, что и те, и те просто великолепны.

Наряды знаменитостей представили на выставке в Лондоне-1

Боб Макки, модельер:
Некоторые наряды на этой выставке созданы в начале века. Их носили оперные певицы, а также звезды немого кино. Их фильмов уже больше нет, пленка распалась, но одежду по-прежнему может увидеть публика.

Наряды знаменитостей представили на выставке в Лондоне-4

Всего на выставке представлены 60 костюмов и 250 различных предметов, включая афиши и фотографии. Подсмотреть за бытом известных певиц и актрис можно будет в течение года.

# Выставка # Новости Великобритании # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Потайные покои Марии-Антуанетты вновь открываются в Версальском дворце
23 июня 2023 09:16

Потайные покои Марии-Антуанетты вновь открываются в Версальском дворце

Жители Индии отметили Международный день йоги
23 июня 2023 09:15

Жители Индии отметили Международный день йоги

Международный фестиваль мультфильмов и анимации прошёл в Китае
23 июня 2023 09:12

Международный фестиваль мультфильмов и анимации прошёл в Китае