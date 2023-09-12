Банкротство Бирмингема доказывает неудачную внутреннюю политику британских властей

Речь идет о жесткой экономии и последствиях Brexit. Незначительный экономический рост стал проблемой для многих городов Королевства. Бирмингем с населением более миллиона человек объявил о банкротстве. Там введен запрет на осуществление всех расходов, кроме трат на обеспечение обязательных услуг и выполнение уже заключенных контрактов.