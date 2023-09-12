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Банкротство Бирмингема доказывает неудачную внутреннюю политику британских властей

12 сентября 2023 06:58
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Новости Великобритании. Недавнее банкротство второго по величине города Великобритании доказывает неудачную внутреннюю политику властей. Такое мнение высказывают аналитики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Банкротство Бирмингема доказывает неудачную внутреннюю политику британских властей-1

Речь идет о жесткой экономии и последствиях Brexit. Незначительный экономический рост стал проблемой для многих городов Королевства. Бирмингем с населением более миллиона человек объявил о банкротстве. Там введен запрет на осуществление всех расходов, кроме трат на обеспечение обязательных услуг и выполнение уже заключенных контрактов.

# Экономический кризис # Новости Великобритании # Фотофакт

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