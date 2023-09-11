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В Японии завершился сброс первой партии воды с АЭС «Фукусима»

11 сентября 2023 20:26
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Новости Японии. В Японии завершился сброс первой партии воды с АЭС «Фукусима», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это 8 000 тонн жидкости.

В Японии завершился сброс первой партии воды с АЭС «Фукусима»-1

Начать слив второй партии такого же объема власти планируют уже в конце сентября. А в общей сложности в Тихий океан сбросят больше миллиона тонн воды. Решение Японии с первых дней вызвало острую реакцию и протест среди стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Однако Токио продолжает заверять мировое сообщество, что вода прошла необходимую очистку и больше не является радиоактивной.

# Экология # Новости Японии # Фотофакт

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