Пассажирский самолёт совершил аварийную посадку в поле под Новосибирском

Пассажирское воздушное судно авиакомпании «Уральские авиалинии» во вторник, 12 сентября, повершило экстренную посадку в поле в Убинском районе Новосибирской области. На борту находились 170 человек, информирует РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Жертв и разрушений в результате ЧП нет. Сообщается, что самолет следовал из Сочи в Омск. В числе 170 находившихся на борту человек было 159 пассажиров, среди которых 23 несовершеннолетних. На месте происшествия работали спасатели и медики. Помощь, по предварительным данным, понадобилась одному человеку из-за повышения артериального давления. Серьезных травм никто не получил. Воздушное судно также не пострадало.

Для расследования причин аварийной посадки самолета сформирована комиссия, которая находится на месте ЧП.