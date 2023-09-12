Прямой эфир

Пассажирский самолёт совершил аварийную посадку в поле под Новосибирском

12 сентября 2023 06:22
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Пассажирское воздушное судно авиакомпании «Уральские авиалинии» во вторник, 12 сентября, повершило экстренную посадку в поле в Убинском районе Новосибирской области. На борту находились 170 человек, информирует РИА Новости со ссылкой на экстренные службы. 

Жертв и разрушений в результате ЧП нет. Сообщается, что самолет следовал из Сочи в Омск. В числе 170 находившихся на борту человек было 159 пассажиров, среди которых 23 несовершеннолетних. На месте происшествия работали спасатели и медики. Помощь, по предварительным данным, понадобилась одному человеку из-за повышения артериального давления. Серьезных травм никто не получил. Воздушное судно также не пострадало. 

Для расследования причин аварийной посадки самолета сформирована комиссия, которая находится на месте ЧП. 

# Самолет

Другие новости рубрики

Все новости
В Японии завершился сброс первой партии воды с АЭС «Фукусима»
11 сентября 2023 20:26

В Японии завершился сброс первой партии воды с АЭС «Фукусима»

200 экоактивистов задержали в Нидерландах на акции протеста
11 сентября 2023 20:25

200 экоактивистов задержали в Нидерландах на акции протеста

Попытка интеграции в ЕС обернулась для Молдовы миллиардными долгами и разрушением экономики
11 сентября 2023 20:10

Попытка интеграции в ЕС обернулась для Молдовы миллиардными долгами и разрушением экономики