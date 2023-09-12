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Германия станет крупнейшим оборонным партнёром Прибалтики

12 сентября 2023 06:49
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Германия, Эстония и Латвия подписали рамочную сделку по закупке зенитных ракетных комплексов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Германия станет крупнейшим оборонным партнёром Прибалтики-1

По словам министра обороны Эстонии, соглашение делает Берлин крупнейшим оборонным партнером страны. А для Латвии это самая большая военная покупка за время независимости. Примерная сумма сделки – почти 400 миллионов евро. Известно, что в 2025 году частная немецкая компания планирует поставить минимум восемь ЗРК, а в 2023 году – от трех до четырех таких комплексов.

# Международная политика # Фотофакт

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