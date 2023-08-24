«Там большие симпатии к Беларуси, к Батьке». Дзермант о том, какие настроения царят в Польше и Литве

Алексей Дзермант, политолог:

Поляки очень внимательно следят за ситуацией на Виленщине, где проживает польское меньшинство, требуют надписи на улицах, транслитерация фамилий...

Григорий Азаренок, СТВ:

Мы убираем наоборот, а они добавляют.

Алексей Дзермант:

Да. Поляки давят постоянно на Литву, на литовцев, чтобы они эти польские знаки, польские символы, польское присутствие там обозначали. То есть на самом деле у литвинов, которые сбежали, пан – это литовское ДГБ, то, скорее всего, у литовского ДГБ пан – это поляки, которые требуют, жмут на них. Почему-то нет комментариев ДГБ о польской угрозе, а она там на самом деле есть, потому что поляки виленские, мягко говоря, не совсем лояльны режиму Науседы и литовцев. Да в гробу они видели этих литовцев! Им интересен польский мир. Хотя я бы сказал, что не только польский. Вообще, люди там интересные живут: тутэйшыя, поляки. Они во многом просоветские люди и симпатизируют, кстати, Беларуси и Лукашенко. Там у самой Польши есть с ними проблемы. Ну да, язык связывает, культура, родственные связи, но по взглядам политическим они во многом ориентированы на Восток.