Трамп был арестован и вышел из тюрьмы под залог в 200 тысяч долларов

Бывший глава Белого дома Дональд Трамп был официально арестован в тюрьме штата Джорджия в рамках дела о вмешательстве в президентские выборы в 2020 году, информирует РИА Новости.

По договоренности с местными властями его отпустили под залог в 200 тысяч долларов. Сообщается, что во время процедуры формального ареста бывшего американского лидера обыскали, сфотографировали и взяли отпечатки пальцев.

Свое тюремное фото Трамп разместил на странице в социальной сети. Он стал первым президентом Америки, у которого теперь есть официальный тюремный снимок. В отношении экс-главы США идут еще три судебных разбирательства в Вашингтоне, Нью-Йорке и Майами.