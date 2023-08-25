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Трамп был арестован и вышел из тюрьмы под залог в 200 тысяч долларов

25 августа 2023 06:19
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Бывший глава Белого дома Дональд Трамп был официально арестован в тюрьме штата Джорджия в рамках дела о вмешательстве в президентские выборы в 2020 году, информирует РИА Новости. 

По договоренности с местными властями его отпустили под залог в 200 тысяч долларов. Сообщается, что во время процедуры формального ареста бывшего американского лидера обыскали, сфотографировали и взяли отпечатки пальцев. 

Свое тюремное фото Трамп разместил на странице в социальной сети. Он стал первым президентом Америки, у которого теперь есть официальный тюремный снимок. В отношении экс-главы США идут еще три судебных разбирательства в Вашингтоне, Нью-Йорке и Майами. 

# Международная политика # Дональд Трамп

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