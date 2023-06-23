Прямой эфир

Банк Англии внезапно поднял учётную ставку до 5 % для борьбы с инфляцией

23 июня 2023 07:21
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Великобритании. Банк Англии снова поднял учетную ставку для борьбы с инфляцией. Показатель вырос до 5 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Банк Англии внезапно поднял учётную ставку до 5 % для борьбы с инфляцией-1

Решение стало неожиданным, ведь еще весной к подобным мерам уже прибегали. Но они не дали результатов. Тогда эксперты посчитали, что государство займется поиском альтернативных способов решения экономических проблем. В феврале Банк Англии утверждал, что рост потребительских цен уже прошел свой пик. Однако сегодня стало понятно, что с выводами специалисты поспешили. Цены в Королевстве продолжают расти.

# Экономический кризис # Новости Великобритании # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Итальянцы выступили против польской враждебности к Беларуси и вышли к посольству
23 июня 2023 07:04

Итальянцы выступили против польской враждебности к Беларуси и вышли к посольству

Евросоюз в очередной раз перевёл Киеву транш в 1,5 млрд евро
23 июня 2023 06:26

Евросоюз в очередной раз перевёл Киеву транш в 1,5 млрд евро

Представитель МИД Беларуси: Всеобщая декларация прав человека актуальна по сей день
23 июня 2023 06:13

Представитель МИД Беларуси: Всеобщая декларация прав человека актуальна по сей день