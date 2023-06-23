Банк Англии внезапно поднял учётную ставку до 5 % для борьбы с инфляцией

Новости Великобритании. Банк Англии снова поднял учетную ставку для борьбы с инфляцией. Показатель вырос до 5 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Решение стало неожиданным, ведь еще весной к подобным мерам уже прибегали. Но они не дали результатов. Тогда эксперты посчитали, что государство займется поиском альтернативных способов решения экономических проблем. В феврале Банк Англии утверждал, что рост потребительских цен уже прошел свой пик. Однако сегодня стало понятно, что с выводами специалисты поспешили. Цены в Королевстве продолжают расти.