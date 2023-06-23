Представитель МИД Беларуси: Всеобщая декларация прав человека актуальна по сей день

Ни у кого нет исключительной лицензии на толкование международных документов по правам человека исходя из собственных интересов. Об этом на конференции в Женеве заявила представитель МИД Беларуси Ирина Величко. Дискуссия была посвящена 75-й годовщине Всеобщей декларации прав человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как отметила дипломат, документ актуален по сей день. Однако соблюдать прописанные в нем истины стремятся не все. Зачастую права людей становятся прерогативой определенной группы стран. К сожалению, именно такой потребительский подход сегодня демонстрирует Запад. В частности через экономические санкции, в том числе против нашей страны.

Тем не менее Беларусь, как и прежде, стремится к широкому международному сотрудничеству с целью объединения народов мира. И призывает западные страны обратить внимание на внутренние социальные проблемы. Так, в Латвии более 20 % населения живет у черты бедности. А во Франции зафиксировано рекордное число заключенных. Системный расизм, преследования, подавление социальных протестов, закрытие неугодных СМИ – эти и другие проблемы в последнее время еще больше усугубились в мире под предлогом борьбы коллективного Запада с внешними, зачастую мнимыми, угрозами.