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Евросоюз в очередной раз перевёл Киеву транш в 1,5 млрд евро

23 июня 2023 06:26
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Угрозы, исходящие от самого коллективного Запада, вполне реальны. Ясны и цели. Многие из которых они пытаются достичь за счет Украины. Для этого не жалеют ни средств, ни самих украинцев. Так, ЕС перевел Киеву очередной транш в полтора миллиарда евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евросоюз в очередной раз перевёл Киеву транш в 1,5 млрд евро-1

Всего с начала спецоперации Евросоюз направил Киеву 70 миллиардов евро. В том числе 15 на поставки вооружения. Кроме того, некоторые государства устроили соревнования в щедрости. Канцлер ФРГ подвел позитивные, с его точки зрения, итоги. Германия стала второй после США по объемам оказания помощи Киеву.

# Международная политика # Фотофакт

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