Евросоюз в очередной раз перевёл Киеву транш в 1,5 млрд евро

Угрозы, исходящие от самого коллективного Запада, вполне реальны. Ясны и цели. Многие из которых они пытаются достичь за счет Украины. Для этого не жалеют ни средств, ни самих украинцев. Так, ЕС перевел Киеву очередной транш в полтора миллиарда евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Всего с начала спецоперации Евросоюз направил Киеву 70 миллиардов евро. В том числе 15 на поставки вооружения. Кроме того, некоторые государства устроили соревнования в щедрости. Канцлер ФРГ подвел позитивные, с его точки зрения, итоги. Германия стала второй после США по объемам оказания помощи Киеву.