Итальянцы выступили против польской враждебности к Беларуси и вышли к посольству

Общественные деятели, организации, журналисты. Италия против конфликта в центре Европы и противоестественной враждебности в отношении Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наглядную форму выражения своего несогласия с внешней политикой польских властей они решили применить, поскольку ответа на обращение ранее не последовало. Цель проста и понятна каждому обывателю, далекому от наигранной эскалации противостояния: способствовать скорейшему установлению мира, а не провоцировать.

Участник акции:

Мы сегодня находимся в Риме напротив посольства, напоминаем всему миру, кто на самом деле хочет войну в мире. И кто готов выступить против такой мирной страны, как Беларусь. Это не будет последним мероприятием, мы здесь готовы, готовы отвечать как итальянский народ против любой империалистической агрессии в сторону свободного мира.

Демонстрации и выступления итальянских политиков и общественных деятелей, не согласных с действиями блока НАТО, происходят все чаще. Растет также интерес левых и антифашистских сил Италии к Беларуси, которая для многих в их сознании становится форпостом и воплощением борьбы за реальный мир и настоящую справедливость.