Нацгвардия разогнала участников беспорядков в Вашингтоне

Бунтующая молодежь в Вашингтоне устроила беспорядки, настолько масштабные, что на улицы пришлось выводить бойцов Национальной гвардии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они жестоко задерживали наиболее активных участников погромов. Это не первый случай, когда Белый дом прибегает к демонстрации силы. Начиная с июня, президент США регулярно отправляет федеральные силовые ведомства в крупные города, пытаясь обуздать преступность.

Лос-Анджелес, Чикаго, Мемфис, Портленд – список горячих точек пополняется. В Вашингтоне же, с середины августа, местная полиция вообще перешла под прямой контроль федерального правительства. Такая практика, не раз вызывала резкую критику со стороны окружных судей, которые считают решения главы Белого дома незаконными.