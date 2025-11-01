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Трамп не одобрит передачу Украине Tomahawk – политолог

01 ноября 2025 10:33
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Трамп не одобрит передачу Украине Tomahawk – политолог-0

Маловероятно, что американский лидер Дональд Трамп даст согласие на передачу Киеву дальнобойных ракет Tomahawk. Такое мнение высказал доктор политических наук, профессор Российской академии наук Александр Гусев, пишет РИА Новости.

31 октября на телеканале CNN, ссылаясь на собственные источники, сообщили, что Минобороны США дало Белому дому разрешение на передачу Киеву «Томагавков». В Пентагоне предположили, что это не будет угрожать собственным запасам вооружений страны. Итоговое решение примет президент США, указано в материале.

Передача Tomahawk украинской стороне выведет российско-американские отношения «совсем в другую плоскость», – подчеркивает Гусев.

Фото: Pinterest

# Международная политика

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