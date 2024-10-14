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Байден заявил о готовности США к переговором по сокращению ядерного арсенала

14 октября 2024 09:45
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Соединенные Штаты Америки готовы к проведению переговоров с Российской Федерацией, Китаем и КНДР о снижении ядерных арсеналов без каких-либо предварительных условий.  Об этом пишет ТАСС.

 

Байден заявил, что мировое сообщество должно работать над тем, чтобы избавить мир от ядерного оружия. 

В свою же очередь, Россия полагает, что призыв США к переговорам нацелен на укрепление односторонних преимуществ в военной сфере. 

При этом замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва не видит никаких оснований для переговоров с Соединенными Штатами по стратегической стабильности.

# Международная политика # Джо Байден # Сергей Рябков # Оружие и боеприпасы

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