Байден заявил о готовности США к переговором по сокращению ядерного арсенала

Соединенные Штаты Америки готовы к проведению переговоров с Российской Федерацией, Китаем и КНДР о снижении ядерных арсеналов без каких-либо предварительных условий. Об этом пишет ТАСС.

Байден заявил, что мировое сообщество должно работать над тем, чтобы избавить мир от ядерного оружия.

В свою же очередь, Россия полагает, что призыв США к переговорам нацелен на укрепление односторонних преимуществ в военной сфере.

При этом замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва не видит никаких оснований для переговоров с Соединенными Штатами по стратегической стабильности.