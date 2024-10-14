В Литве подвели итоги первого тура парламентских выборов

Она набрала около 20 % голосов, опередив тем самым пока еще правящую «Союз отечества – Литовские христианские демократы». Несмотря на все усилия, политическое объединение смогло заручиться поддержкой лишь 18 % избирателей. Замкнула тройку лидеров партия «Заря Немана» – 15 %. В ходе предвыборной кампании социал-демократы обещали решить как социальные, так и экономические проблемы. В частности бороться с растущим неравенством, повысить налоги для богатых литовцев, увеличить финансирование на здравоохранение и образование. Что касается состава правительства, он будет определен после второго тура парламентских выборов, который пройдет 27 октября.