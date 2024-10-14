Вооружённый мужчина пытался проникнуть на митинг Трампа в Калифорнии

В США предотвращено очередное, уже третье покушение на кандидата в президенты Дональда Трампа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом заявили власти Калифорнии. Инцидент произошел в городе Коачелла.

По словам местного шерифа за час до предвыборного митинга был задержан мужчина, который пытался проникнуть на мероприятие по поддельному пропуску. При обыске у него были найдены ружье, заряженный пистолет и патроны. Злоумышленника арестовали по обвинению в незаконном хранении оружия и боеприпасов, а после – освободили под залог. Однако в ФБР скептически отнеслись к теории о возможной попытке покушения. Там заявили, что на данный момент нет никаких доказательств, что подозреваемый намеревался убить экс-президента. Отмечается, что расследование инцидента продолжается.