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Байден заявил, что конфликты в Украине и Израиле позволят США добиться прогресса

19 ноября 2023 08:40
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Президент США Джо Байден считает, что конфликты в Украине и Израиле позволят достичь огромного прогресса и укрепят американскую обороноспособность. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на статью американского лидера для издания Washington Post.

Он отметил, что несмотря ни на насилие, несмотря на страдание, из великой беды может возникнуть прогресс. По мнению Байдена, любой шаг к этому прогрессу повышает уровень безопасности в мире и США. Он также отметил, что решение Штатов в отношении кризисных ситуаций в странах Европы и на Ближнем Востоке определит дальнейшую жизнь Америки на предстоящие годы.

Данная статья вышла на фоне неясности, возникшей вокруг обращения американской администрации в Конгресс с запросом о предоставлении более 105 миллиардов долларов на оказание поддержки Израилю и Украине.

# Международная политика # Джо Байден

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