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Израильская армия продолжает зачистку позиций вокруг Газы

18 ноября 2023 16:44
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Израильская армия продолжает зачистку позиций вокруг Газы. Основные бои сейчас идут на северных окраинах анклава, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Израильская армия продолжает зачистку позиций вокруг Газы-1

Сегодня под огнем оказался жилой квартал в городе Хан-Юнис на юге анклава. Именно в эту часть палестинского региона ранее была объявлена эвакуация мирных жителей. Число жертв сегодняшних атак Израиля превысило 200 человек. Большинство погибших – дети. В ЮНИСЕФ заявили, что люди в Газе оказались в ловушке и не могут спастись самостоятельно.

Военные еврейского государства расширяют операцию в больнице «Аль-Шифа». Боевики ХАМАС заблокировали тоннели и подвалы под госпиталем, израильские солдаты пытаются вскрыть их бульдозерами. По заявлениям Израиля, группе людей была дана возможность выйти по безопасному пути.

Тем не менее, как сообщает Всемирная организация здравоохранения, в больнице по-прежнему находится почти тысяча человек. Это пациенты и медработники. Ранее глава госпиталя сообщил о гибели 54 реанимированных в результате израильской осады.

# Международная политика # Фотофакт

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