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Иордания заверила, что арабские силы не будут отправлены в сектор Газа

19 ноября 2023 08:20
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Министр иностранных дел Иордании Айман Сафради сказал, что арабские страны не будут вовлекаться в обстановку в Газе и «наводить там порядок» после окончания войны. Об этом пишет The New York Times.

Он особо подчеркнул, что они не намерены посылать свои войска для обеспечения безопасности региона и не будут становиться врагами палестинцев.

Между тем, ранее по сообщению телеканал Al Jazeera, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала проведение широкомасштабных операций в палестинских населенных пунктах на Западном берегу реки Иордан. Уточнялось, что ЦАХАЛ атаковал города Вифлеем, Бейт-Сахур и Хеврон.

# Международная политика

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