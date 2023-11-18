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Россияне из Финляндии провели митинг против закрытия погранпунктов

18 ноября 2023 16:42
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Финляндия закрыла 4 перехода на границе с Россией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Власти считают решение необходимым для борьбы с миграционным кризисом. Ограничение будет действовать как минимум три месяца.

Россияне из Финляндии провели митинг против закрытия погранпунктов-1

Отметим, реакция на нововведение Хельсинки последовала быстро. Россияне, живущие в Финляндии, провели митинг против закрытия пограничных пунктов. Протест собрал около 300 человек. Недовольство граждан разделили и в Москве. МИД России назвал решение Финляндии деструктивным.

# Международная политика # Фотофакт

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