Россияне из Финляндии провели митинг против закрытия погранпунктов

Финляндия закрыла 4 перехода на границе с Россией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Власти считают решение необходимым для борьбы с миграционным кризисом. Ограничение будет действовать как минимум три месяца.
Финляндия закрыла 4 перехода на границе с Россией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Власти считают решение необходимым для борьбы с миграционным кризисом. Ограничение будет действовать как минимум три месяца.
Отметим, реакция на нововведение Хельсинки последовала быстро. Россияне, живущие в Финляндии, провели митинг против закрытия пограничных пунктов. Протест собрал около 300 человек. Недовольство граждан разделили и в Москве. МИД России назвал решение Финляндии деструктивным.