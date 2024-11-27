Bloomberg: Европе грозит самая холодная за два года зима без газа из РФ

Грядущая зима в ЕС будет самой холодной с начала специальной военной операции в Украине, пишет РИА Новости со ссылкой на информагентство Bloomberg.

По данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, до наступления весны 2025 года будет сохраняться температура ниже, чем наблюдаемый уровень в течение двух лет.

Отмечено, что может начаться беспрецедентное с начала конфликта в Украине повышение спроса и цен на отопление. И ситуация усугубится после прекращения поставок газа из РФ через территорию Украины с 1 января 2025 года.