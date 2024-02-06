Байден рассказал, что недавно встречался с покойным президентом Франции

Президент США Джо Байден утверждает, что он недавно встретился с Франсуа Миттераном, бывшим французским лидером, скончавшимся в 1996 году. Об этом сообщает РИА Новости. Заявление было сделано на встрече с избирателями в Лас-Вегасе.

«Я сел и сказал: «Америка вернулась». И Миттеран из Германии – я имею в виду из Франции – посмотрел на меня и спросил: «Ну и на сколько же она вернулась?» – рассказал Байден.

Он упоминал Миттерана, но, вероятно, подразумевал нынешнего французского президента Эммануэля Макрона. Франсуа Миттеран был президентом Франции с 1981 по 1995 г. и умер в 1996 г. в возрасте 79 лет. Его президентский срок был самым продолжительным в истории страны.