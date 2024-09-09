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Байден провёл в отпуске 532 дня за 4 года президентства 

09 сентября 2024 07:36
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Джо Байден оказался самым неработающим лидером США. За четыре года глава Белого дома провел в отпуске 532 дня. Это почти 40 % его срока на посту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Байден провёл в отпуске 532 дня за 4 года президентства -2

Предшественники, например Барак Обама или Рональд Рейган, отдыхали в четыре раза меньше. А обычному американцу, чтобы накопить такое количество выходных, и вовсе нужно отработать 48 лет. Впрочем, Байден в последнее время выполнял функцию исключительно спикера, хотя и с ней не всегда справлялся. 5 ноября в Штатах выберут нового президента. 

# Джо Байден # США

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