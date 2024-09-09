В Боливии из-за лесных пожаров объявили режим ЧС

На всей территории Боливии объявлен режим чрезвычайной ситуации. Причиной стали лесные пожары, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На всей территории Боливии объявлен режим чрезвычайной ситуации. Причиной стали лесные пожары, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Общая площадь пострадавших территорий – почти 4 миллиона гектаров. Власти бросили все силы на борьбу с огнем, но пока взять под контроль стихию не удается. Возгорания поставили под угрозу охраняемые территории, включая национальные парки и заказники. В правительстве рассчитывают на помощь международных организаций.