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В Боливии из-за лесных пожаров объявили режим ЧС

09 сентября 2024 07:34
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На всей территории Боливии объявлен режим чрезвычайной ситуации. Причиной стали лесные пожары, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Боливии из-за лесных пожаров объявили режим ЧС-2

Общая площадь пострадавших территорий – почти 4 миллиона гектаров. Власти бросили все силы на борьбу с огнем, но пока взять под контроль стихию не удается. Возгорания поставили под угрозу охраняемые территории, включая национальные парки и заказники. В правительстве рассчитывают на помощь международных организаций. 

# Пожар

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