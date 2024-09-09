Из-за взрыва бензовоза в Нигерии погибли 48 человек

По меньшей мере 48 человек погибли на западе Нигерии в результате взрыва бензовоза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все произошло на оживленном шоссе. По данным спасателей, трагедией закончилось лобовое столкновение бензовоза с грузовым автомобилем, который перевозил крупный рогатый скот. Пламя, возникшее после аварии, охватило также два других транспортных средства, в результате чего и погибли люди. Кроме того, потеряно не менее полусотни голов сельскохозяйственных животных.