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Из-за взрыва бензовоза в Нигерии погибли 48 человек

09 сентября 2024 07:33
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По меньшей мере 48 человек погибли на западе Нигерии в результате взрыва бензовоза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за взрыва бензовоза в Нигерии погибли 48 человек-2

Все произошло на оживленном шоссе. По данным спасателей, трагедией закончилось лобовое столкновение бензовоза с грузовым автомобилем, который перевозил крупный рогатый скот. Пламя, возникшее после аварии, охватило также два других транспортных средства, в результате чего и погибли люди. Кроме того, потеряно не менее полусотни голов сельскохозяйственных животных.

# Авария

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