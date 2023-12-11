Байден пригласил Зеленского в Вашингтон

Американский лидер Джо Байден пригласил украинского президента Владимира Зеленского на встречу в Белый дом 12 декабря, невзирая на текущую неясность относительно новых средств поддержки Киева. Об этом пишет РИА Новости.

Сообщается, что в рамках встречи Байден подтвердит «непоколебимую приверженность» США поддержке Украины. Они также обсудят нужды Украины и важность продолжения американской поддержки. В планах Зеленского – обсудить вопросы дальнейшего сотрудничества в сфере обороны, включая реализацию проектов по совместному созданию оружия и систем ПВО, а также координацию усилий на 2024 год.