Зеленский уже не может убедить американцев! Почему Киеву больше не хотят помогать?

США так и не смогли согласовать выделение очередного пакета помощи Киеву. Более того, Белый дом не дает никаких гарантий, что пополнение украинских счетов в принципе состоится, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Джон Кирби, координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям:

Мы не в состоянии давать Украине какие-то либо гарантии относительно дальнейшей помощи в свете позиций Конгресса. У нас осталось несколько недель, после чего возможности для помощи Украине будут исчерпаны.

То, что переговоры зашли в тупик, понимает даже Зеленский, который отменил запланированное выступление в Сенате. Видимо, закончились слова, чтобы убедить американцев и дальше спонсировать поражения на фронте.