США так и не смогли согласовать выделение очередного пакета помощи Киеву. Более того, Белый дом не дает никаких гарантий, что пополнение украинских счетов в принципе состоится, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
США так и не смогли согласовать выделение очередного пакета помощи Киеву. Более того, Белый дом не дает никаких гарантий, что пополнение украинских счетов в принципе состоится, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Джон Кирби, координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям:
Мы не в состоянии давать Украине какие-то либо гарантии относительно дальнейшей помощи в свете позиций Конгресса. У нас осталось несколько недель, после чего возможности для помощи Украине будут исчерпаны.
То, что переговоры зашли в тупик, понимает даже Зеленский, который отменил запланированное выступление в Сенате. Видимо, закончились слова, чтобы убедить американцев и дальше спонсировать поражения на фронте.
В целом помощь Запада буквально таяла весь год. Кильский институт ФРГ отмечает, что с прошлого января финансовые вливания в украинский конфликт уменьшились на 90 % и достигли минимума. При этом США стали вкладывать меньше, чем ЕС, а Британия меньше, чем Германия.