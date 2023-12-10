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Зеленский уже не может убедить американцев! Почему Киеву больше не хотят помогать?

10 декабря 2023 16:59
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США так и не смогли согласовать выделение очередного пакета помощи Киеву. Более того, Белый дом не дает никаких гарантий, что пополнение украинских счетов в принципе состоится, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Зеленский уже не может убедить американцев! Почему Киеву больше не хотят помогать?-1

Джон Кирби, координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям:
Мы не в состоянии давать Украине какие-то либо гарантии относительно дальнейшей помощи в свете позиций Конгресса. У нас осталось несколько недель, после чего возможности для помощи Украине будут исчерпаны.

То, что переговоры зашли в тупик, понимает даже Зеленский, который отменил запланированное выступление в Сенате. Видимо, закончились слова, чтобы убедить американцев и дальше спонсировать поражения на фронте.

Зеленский уже не может убедить американцев! Почему Киеву больше не хотят помогать?-4

В целом помощь Запада буквально таяла весь год. Кильский институт ФРГ отмечает, что с прошлого января финансовые вливания в украинский конфликт уменьшились на 90 % и достигли минимума. При этом США стали вкладывать меньше, чем ЕС, а Британия меньше, чем Германия.

# Международная политика # Фотофакт

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