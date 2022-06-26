Байден подписал закон об ужесточении контроля за оборотом огнестрельного оружия

Новости США. Президент США подписал закон об ужесточении контроля за оборотом огнестрельного оружия. Ранее законопроект одобрили в Сенате, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это первая федеральная реформа за последние три десятилетия. Документ обязывает усилить проверки биографических данных у покупателей в возрасте от 18 до 21 года. Кроме того, введены жесткие меры против продажи оружия покупателям, которые ранее были осуждены за насилие в семье.