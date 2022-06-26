Байден подписал закон об ужесточении контроля за оборотом огнестрельного оружия

Новости США. Президент США подписал закон об ужесточении контроля за оборотом огнестрельного оружия. Ранее законопроект одобрили в Сенате, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это первая федеральная реформа за последние три десятилетия. Документ обязывает усилить проверки биографических данных у покупателей в возрасте от 18 до 21 года. Кроме того, введены жесткие меры против продажи оружия покупателям, которые ранее были осуждены за насилие в семье.
Напомним, разработка законопроекта началась вскоре после стрельбы в американской школе в Техасе. Тогда жертвами преступника стали 19 детей и двое взрослых. А обсуждения документа сопровождались массовыми протестами по всей стране.
Читайте также:
Неизвестный открыл стрельбу по прихожанам церкви в США. Есть погибшие
«Мы все еще должны бороться за основное право». В США проходят митинги против оружия
В США во время стрельбы погибли три человека. Преступник открыл огонь по работникам предприятия