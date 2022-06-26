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Байден подписал закон об ужесточении контроля за оборотом огнестрельного оружия

26 июня 2022 12:15
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Новости США. Президент США подписал закон об ужесточении контроля за оборотом огнестрельного оружия. Ранее законопроект одобрили в Сенате, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Это первая федеральная реформа за последние три десятилетия. Документ обязывает усилить проверки биографических данных у покупателей в возрасте от 18 до 21 года. Кроме того, введены жесткие меры против продажи оружия покупателям, которые ранее были осуждены за насилие в семье.  

Байден подписал закон об ужесточении контроля за оборотом огнестрельного оружия-1

Напомним, разработка законопроекта началась вскоре после стрельбы в американской школе в Техасе. Тогда жертвами преступника стали 19 детей и двое взрослых. А обсуждения документа сопровождались массовыми протестами по всей стране.  

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# Оружие и боеприпасы # Джо Байден # Новости США # Фотофакт

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