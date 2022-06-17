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Неизвестный открыл стрельбу по прихожанам церкви в США. Есть погибшие

17 июня 2022 08:03
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Новости США. В США неизвестный открыл стрельбу по прихожанам церкви, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По меньшей мере три человека погибли. Еще один получил ранения.

Неизвестный открыл стрельбу по прихожанам церкви в США. Есть погибшие-1

Как сообщили в полиции, преступник был один. Он вошел в здание церкви и открыл огонь по небольшой группе прихожан. Прибывшим на место правоохранителям удалось задержать стрелка. Его личность и мотивы устанавливается. Ведется расследование.  

# Стрельба в США # Фотофакт

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