«Мы всё ещё должны бороться за основное право». В США проходят митинги против оружия

Новости США. В США прошли многотысячные митинги против насилия с применением оружия. Люди требуют от правительства решительных действий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Десятки тысяч людей прошли маршем в Вашингтоне, Флориде, Лос-Анджелесе и Нью-Йорке. Демонстранты призвали Конгресс запретить штурмовое оружие и принять соответствующий закон. Акции протеста были инициированы общественной организацией «Марш за наши жизни». Эта группа была основана учащимися, которые пережили массовую стрельбу в средней школе Флориды в 2018 году. Тогда 17 человек были убиты, еще 15 ранены. И, как заявляют сами организаторы, у всех этих акций один простой посыл, который предназначен политическим лидерам: ваше бездействие убивает американцев.