«Мы всё ещё должны бороться за основное право». В США проходят митинги против оружия

Новости США. В США прошли многотысячные митинги против насилия с применением оружия. Люди требуют от правительства решительных действий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости США. В США прошли многотысячные митинги против насилия с применением оружия. Люди требуют от правительства решительных действий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Десятки тысяч людей прошли маршем в Вашингтоне, Флориде, Лос-Анджелесе и Нью-Йорке. Демонстранты призвали Конгресс запретить штурмовое оружие и принять соответствующий закон. Акции протеста были инициированы общественной организацией «Марш за наши жизни». Эта группа была основана учащимися, которые пережили массовую стрельбу в средней школе Флориды в 2018 году. Тогда 17 человек были убиты, еще 15 ранены. И, как заявляют сами организаторы, у всех этих акций один простой посыл, который предназначен политическим лидерам: ваше бездействие убивает американцев.
Зои Вайссман, президент «Марша за нашу жизнь»:
Четыре года спустя мы все еще должны маршировать, мы все еще должны бороться за основное право на безопасность, право ходить в школу, или в синагогу, или в продуктовый магазин, или на работу, или на концерт, или домой без расстрела. Сегодня выжившие и активисты стоят перед вами. Мы требуем перемен.
Эта тема стала особенно актуальной после череды массовых расстрелов в США. Однако перспективы необходимых законов до сих пор остаются неопределенными. Так как любая инициатива касаемо ограничений на оружие не получает необходимой поддержки в Сенате Конгресса США из-за позиции республиканцев. Потому что эту партию спонсирует Национальная стрелковая ассоциация – крупнейшее оружейное лобби в США.
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