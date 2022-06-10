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В США во время стрельбы погибли три человека. Преступник открыл огонь по работникам предприятия

10 июня 2022 09:02
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Новости США. Три человека погибли при стрельбе в американском штате Мэриленд. Трагедия произошла в городке Смитсбург на местном заводе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В США во время стрельбы погибли три человека. Преступник открыл огонь по работникам предприятия -1

Мужчина заехал на территорию предприятия, где открыл огонь по работникам, затем попытался скрыться с места происшествия на машине. В момент преследования злоумышленника завязалась перестрелка, в которой был ранен один из правоохранителей и сам стрелок. Его доставили в больницу. Личность и мотивы нападавшего не сообщаются.  

# Стрельба в США # Фотофакт

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