В США во время стрельбы погибли три человека. Преступник открыл огонь по работникам предприятия

Новости США. Три человека погибли при стрельбе в американском штате Мэриленд. Трагедия произошла в городке Смитсбург на местном заводе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мужчина заехал на территорию предприятия, где открыл огонь по работникам, затем попытался скрыться с места происшествия на машине. В момент преследования злоумышленника завязалась перестрелка, в которой был ранен один из правоохранителей и сам стрелок. Его доставили в больницу. Личность и мотивы нападавшего не сообщаются.