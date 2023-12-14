Байден подписал указ о выделении финансовой помощи Украине

В США одобрен новый пакет военной помощи для Украины. Байден подписал указ о выделении транша в 200 миллионов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Информация появилась в СМИ после поездки Зеленского в Вашингтон. Он встретился с американским лидером в Белом доме. По итогам общения Байден призвал согласовать дополнительное финансирование Киеву. С этой просьбой он обратился к Конгрессу, который ранее заблокировал выделение Украине 60 миллиардов долларов.