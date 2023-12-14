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Байден подписал указ о выделении финансовой помощи Украине

14 декабря 2023 13:12
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В США одобрен новый пакет военной помощи для Украины. Байден подписал указ о выделении транша в 200 миллионов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Байден подписал указ о выделении финансовой помощи Украине-1

Информация появилась в СМИ после поездки Зеленского в Вашингтон. Он встретился с американским лидером в Белом доме. По итогам общения Байден призвал согласовать дополнительное финансирование Киеву. С этой просьбой он обратился к Конгрессу, который ранее заблокировал выделение Украине 60 миллиардов долларов.

# Международная политика # Джо Байден

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