Украина устанавливает «зубы дракона» на границе с Беларусью и РФ

Украинские военные ставят в Черниговской области противотанковые заграждения «зубы дракона» на границах с Россией и Беларусью. Об этом заявил командир Объединенных сил Вооруженных сил Украины Сергей Наев, пишет РИА Новости.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский подчеркнул, что укрепление обороны является приоритетной задачей для Киева. Но, по мнению депутата Верховной рады Алексея Гончаренко, это свидетельствует о том, что на фронте украинская армия находится в тупике.

Украинское наступление началось 4 июня. Однако, как заявляет президент РФ Владимир Путин, контрнаступление ВСУ потерпело фиаско. Кроме этого, по данным министра обороны РФ Сергея Шойгу на начало декабря, за полгода контрнаступления украинские войска потеряли более 125 000 человек и 16 000 единиц вооружения.