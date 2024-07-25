Байден объяснил в обращении к нации, почему он отказался от участия в выборах

Американский лидер Джо Байден сообщил, что он не будет добиваться своего переизбрания, чтобы сохранить в стране демократию. Об этом пишет ТАСС.

Байден признал необходимость объединить свою партию (демократов) и отметил, что его послужной список, лидерские качества и видение перспектив Америки заслуживают второго срока.

Однако он отметил, что ничто не должно препятствовать цели спасения демократии, в том числе и собственные амбиции. Байден заявил, что это правильное решение – передать эстафету новому поколению, и обратился с призывом поддерживать Камалу Харрис на предстоящих президентских выборах.

Он отметил, что, хотя в публичной жизни есть место опыту, который появляется с возрастом, настало время для новых и молодых голосов. Байден обратился с этим заявлением по телевидению из Овального кабинета Белого дома.