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Действующего президента Сальвадора переизбрали на второй срок

05 февраля 2024 13:41
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Действующий президент Сальвадора сохранил пост. На выборах Найиба Букеле поддержали около 87 % избирателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Действующего президента Сальвадора переизбрали на второй срок-1

Также его партия займет 58 из 60 мест в Законодательной ассамблее. Это уже успели назвать рекордом за всю историю мировой демократии. Букеле впервые был избран президентом в 2019 году и стал самым молодым лидером в истории Сальвадора. Политик прославился жесткими действиями в отношении преступных банд и коррупционеров. Также при нем Сальвадор стал первым государством, объявившим биткоин законным платежным средством.

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