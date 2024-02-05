Действующего президента Сальвадора переизбрали на второй срок

Также его партия займет 58 из 60 мест в Законодательной ассамблее. Это уже успели назвать рекордом за всю историю мировой демократии. Букеле впервые был избран президентом в 2019 году и стал самым молодым лидером в истории Сальвадора. Политик прославился жесткими действиями в отношении преступных банд и коррупционеров. Также при нем Сальвадор стал первым государством, объявившим биткоин законным платежным средством.