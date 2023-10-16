Байден намерен завершить конфликт на Ближнем Востоке и подавить Путина

Президент США Джо Байден рассказал о целях своего возможного второго срока, в том числе о разрешении кризиса на Ближнем Востоке и об ограничении влияния российского руководства. Об этом пишет РИА Новости.

Он подчеркнул, что несмотря на текущие мировые кризисы и существующие в США трудности, он не изменил свое решение баллотироваться вновь. Также Байден сформулировал уверенность в успехе мирного урегулирования на Ближнем Востоке и объединения Европы для «сокрушения» России.

«Представьте, что будет, если мы объединим всю Европу и подавим, наконец, Путина настолько, что он больше не сможет причинять проблемы, которые причиняет», – сказал президент США.

Обострение конфликта между Палестиной и Израилем произошло 7 октября и привело к большому числу жертв. Российский президент Владимир Путин назвал это огромной трагедией, ставшей результатом провальной политики США на Ближнем Востоке.