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Байден намерен завершить конфликт на Ближнем Востоке и подавить Путина

16 октября 2023 08:09
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Президент США Джо Байден рассказал о целях своего возможного второго срока, в том числе о разрешении кризиса на Ближнем Востоке и об ограничении влияния российского руководства. Об этом пишет РИА Новости.

Он подчеркнул, что несмотря на текущие мировые кризисы и существующие в США трудности, он не изменил свое решение баллотироваться вновь. Также Байден сформулировал уверенность в успехе мирного урегулирования на Ближнем Востоке и объединения Европы для «сокрушения» России.

«Представьте, что будет, если мы объединим всю Европу и подавим, наконец, Путина настолько, что он больше не сможет причинять проблемы, которые причиняет», – сказал президент США.

Обострение конфликта между Палестиной и Израилем произошло 7 октября и привело к большому числу жертв. Российский президент Владимир Путин назвал это огромной трагедией, ставшей результатом провальной политики США на Ближнем Востоке.

# Международная политика # Джо Байден # Владимир Путин

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