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Макгрегор: США ищут выход из украинского конфликта из-за провалов ВСУ

16 октября 2023 08:01
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Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор считает, что США рассматривают возможность выйти из украинского конфликта в силу провала украинских Вооруженных сил. Об этом сообщает РИА Новости.

Он отметил, что украинский президент Владимир Зеленский и его натовские спонсоры обещали успехи в боевых действиях в Украине, но не достигли значительных результатов. Макгрегор подчеркивает, что из-за больших потерь ВСУ и провала контратаки американские политики стали критиковать украинского лидера.

Ранее российский президент Владимир Путин подчеркнул, что украинское контрнаступление провалилось, констатировав большие потери ВСУ.

# Международная политика # Дуглас Макгрегор

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