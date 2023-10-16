Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор считает, что США рассматривают возможность выйти из украинского конфликта в силу провала украинских Вооруженных сил. Об этом сообщает РИА Новости.

Он отметил, что украинский президент Владимир Зеленский и его натовские спонсоры обещали успехи в боевых действиях в Украине, но не достигли значительных результатов. Макгрегор подчеркивает, что из-за больших потерь ВСУ и провала контратаки американские политики стали критиковать украинского лидера.

Ранее российский президент Владимир Путин подчеркнул, что украинское контрнаступление провалилось, констатировав большие потери ВСУ.