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Экс-аналитик ЦРУ Джонсон посоветовал Зеленскому нанять охрану из-за США

16 октября 2023 07:54
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Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский допустил ошибку, поверив США, и теперь ему стоит задуматься о своей безопасности. Об этом сообщает РИА Новости.

Он считает, что скоро украинцы поймут свою ошибку, оказав доверие Америке, поэтому посоветовал нанять охрану. Джонсон также заметил, что Вашингтон сейчас больше сосредоточен на Израиле, чем на Украине. Недавно Зеленский выразил опасения, что обострение ситуации в Израиле может отвлечь внимание мирового сообщества от украинского конфликта.

# Международная политика

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